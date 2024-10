Calciomercato Reggina: spunta la prima pretendente per Folorunsho

Dopo la grande stagione disputata dal centrocampista Folorunsho, più volte in occasione delle ultime interviste, il Ds Taibi ha sottolineato la difficoltà a poterlo trattenere, non solo perchè in prestito e di proprietà del Napoli, ma anche per le attenzioni verso il giocatore da parte di alcuni club della massima serie.

Su Folorunsho il Benevento

Secondo quanto raccolto dai colleghi di tuttoB.com, su Folorunsho ci sarebbe il Benevento, squadra oggi impegnata a difendere la massima serie. La squadra di Pippo Inzaghi, dopo la sconfitta del Torino sul campo dello Spezia, spera di battere il Crotone per poi giocarsi tutto proprio a Torino in occasione dell’ultima giornata.