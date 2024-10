Calciomercato Reggina: Taibi sul futuro di Menez ed il rinnovo di Baroni. E si sbilancia su Folorunsho

Il Ds Taibi è impegnato in questi giorni nella costruzione della nuova Reggina. E’ intervenuto a “Momenti Amaranto”, in onda su Video Touring:

“Menez da cedere? E’ ancora presto per qualsiasi valutazione. Al momento giusto faremo il punto della situazione su chi dovrà arrivare e chi andare via. Con Baroni c’è una trattativa in corso, sappiamo che come ogni trattativa non sarà semplice, nei prossimi giorni cercheremo di approfondire ancora di più ed entrare nei dettagli. Trattenere Folorunsho è impossibile, ha diverse richieste in serie A, parleremo con il Napoli, ma è davvero complicato. Su Rivas abbiamo il diritto di riscatto, ma anche lui ha qualche richiesta nella massima serie”.