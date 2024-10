Calciomercato Reggina: Forgione non arriverà. Le dichiarazioni del calciatore

Lo abbiamo scritto più volte nei giorni scorsi. La Reggina avrebbe voluto portare nuovamente in maglia amaranto il centrocampista Forgione, il calciatore era entusiasta dell’interessamento e della possibilità di tornare a giocare al Granillo. Abbiamo anche detto che una situazione familiare ne stava rimandando la decisione che poi lo stesso Forgione ha preso e raccontato in una intervista rilasciata ai colleghi di sportabruzzo: “Il mio futuro lo vedevo solo con il Chieti, purtroppo non ci sono le condizioni e c’è mancanza di fiducia. La trattativa più avviata era quella con l’Avezzano poi quello che è successo ha bloccato tutto. Ho avuto anche l’opportunità di tornare alla Reggina ma ho fatto una scelta di vita e voglio restare in Abruzzo. Confermo, però, tutto quello che è uscito nelle ultime ore. C’è tempo, vedremo“.

