Calciomercato: la Reggina vuole a tutti i costi Forte. La cifra proposta al Benevento

Profilo basso nelle dichiarazioni ufficiali, obiettivi precisi e disponibilità anche ad esborsi economici importanti in sede di trattative. La Reggina fa sul serio in questa sessione di calciomercato e punta dritto sull’acquisizione di un portiere ed un attaccante che possano fare la differenza. Riguardo l’estremo difensore, Sirigu è il desiderio principale, ma la società amaranto sta provando anche di discutere per Leali. Il portiere dell’Ascoli è in scadenza e non rinnova, la Reggina lo vorrebbe subito. In attacco lo diciamo da tempo. Francesco Forte è l’attaccante indicato da Inzaghi per irrobustire la linea offensiva. Sul giocatore c’è una forte concorrenza anche di società molto solide dal punto di vista economico. La notizia del giorno è pubblicata dai colleghi de Il Mattino che indicano le cifre della proposta fatta dagli amaranto:

“….Quanto a Forte, la Reggina ha finalmente messo sul piatto un’offerta importante al Benevento per il suo cartellino (si parla di una cifra vicina ai due milioni di euro), ma al centravanti è interessato anche il Pisa e il Venezia. Ci potrebbe poi essere un ritorno di fiamma del Parma, che lo valeva già cercato in estate con una proposta da 2 milioni e mezzo rifiutata dal Benevento“.