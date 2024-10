Calciomercato Reggina: via diversi giovani, ma anche alcuni Over. Saluta Gasparetto

In questa sessione di calciomercato, la Reggina sarà impegnata a consegnare al tecnico Baroni quegli elementi utili per irrobustire l’attuale organico.

Reggina, prime operazioni in uscita

Ma ci saranno anche dei movimenti in uscita dei quali in altra pagina del nostro giornale abbiamo già scritto. C’è anche da ridurre la rosa attualmente composta da 27 calciatori, il primo ad andare via è stato Lorenzo Peli rientrato all’Atalanta, lo seguiranno altri giovani come Mastour (destinazione Carpi) e Marcucci.

Liberare la casella degli Over

Per effettuare alcune operazioni in entrata di calciatori rientranti nella lista Over, è necessario liberare quest’ultima di alcuni elementi già individuati. Il primo a salutare dovrebbe essere il centrale Daniele Gasparetto, in amaranto con alterne fortune, ma comunque protagonista insieme a tutti gli altri compagni della promozione in serie B nella passata stagione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2021, al classe 88 è vicinissima la Sambenedettese, così come riportato dal Corriere Adriatico.