Calciomercato Reggina: tre squadre interessate al giovane Marcucci

Un video realizzato con la collaborazione di Daniele De Rossi per la presentazione ufficiale di Andrea Marcucci, il centrocampista classe 99, cresciuto nel settore giovanile della Roma.

L’investimento su Marcucci

La Reggina credeva talmente tanto in lui da sottoscrivere un contratto triennale, ma il campo ha detto comunque qualcosa di diverso rispetto ai propositi della società. Marcucci non ha trovato spazio in squadra con Toscano, neanche un minuto neppure con Baroni. Probabilmente le difficoltà che la squadra sta vivendo non aiutano il suo inserimento ed allora è probabile che, come per Mastour, si decida di mandarlo in prestito altrove.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di TuttoC.com “Andrea Marcucci, centrocampista classe ’99 in uscita dalla Reggina, piace in B alla Virtus Entella ma anche in in Serie C: Padova e Catania hanno chiesto informazioni sul suo conto al club calabrese”.