Calciomercato Reggina: Bellomo non è incedibile. Su Mastour sono in tre

E' necessario liberare la lista Over per poter rientrare nell'obbligo dei diciotto

Approfittando della sosta in campionato, le maggiori attenzioni, adesso, si rivolgono al calciomercato. La Reggina ha già effettuato la prima operazione ufficiale con la risoluzione del prestito del giovane Peli, tornato all’Atalanta società proprietaria del cartellino.

In arrivo due calciatori dal Genoa

Si attendono a momento altre due ufficializzazioni, sono quelle del centrocampista Brlek e dell’esterno offensivo Micovski, entrambi in arrivo dal Genoa. Il tecnico Baroni conta di averli prima di iniziare la settimana di lavoro che porterà alla sfida interna contro il Lecce.

In uscita Mastour, la posizione di bellomo

Ci saranno almeno sei o sette uscite. Detto di Peli, tra gli altri ci dovrebbe essere anche il talentuoso Mastour. Tre le società interessante al calciatore, il Carpi è in leggero vantaggio su Novara e Mantova. E secondo quando riporta Gazzetta del Sud, da calciatore inamovibile e sempre titolare ad alternativa nelle ultime settimana, Nicola Bellomo che, davanti ad una proposta di un certo interesse, potrebbe lasciare la Reggina. Ipotesi difficile, visto pure il rinnovo di contratto che lega il barese agli amaranto fino al 2022, ma non impossibile. Tra le varie trattative che si stanno portando avanti, ci sono diversi Over, quindi diventerebbe necessario liberare qualche casella per far posto eventualmente ai nuovi.