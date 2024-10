Calciomercato Reggina: alla ripresa con Micovschi e Brlek. Primi colpi in entrata

La Reggina sta per completare anche due operazioni in uscita. Attesa per il portiere

La Reggina e mister Baroni immaginavano un arrivo alla sosta diverso. E fino a sette minuti dalla conclusione del match giocato ad Ascoli, quei processi di crescita evidenziati nelle ultime gare con punti preziosi conquistati, stavano trovando grandi conferme.

Il crollo finale che ha portato la Reggina a vecchi e brutti ricordi

Poi il crollo come spesso accaduto in questa stagione che ha portato a vecchi e brutti ricordi. La Reggina potenzialmente potrebbe dare ed ottenere molto di più e per questo motivo, approfittando della pausa, si sta cercando di individuare quei punti in cui ogni reparto può essere migliorato. Secondo quanto scrive alfredopedulla.com, ormai ai dettagli la doppia operazione con il Genoa per esterno offensivo e centrocampista:

Chiusa la doppia operazione con il Genoa

“Due rinforzi in arrivo. Come già anticipato, c’è il via libera del Genoa per il trasferimento alla Reggina dell’esterno Micovschi e del centrocampista Brlek. Siamo agli ultimi dettagli, la Reggina conta di mettere i due giocatori a disposizione di Baroni per la ripresa dell’attività.

Su Vasic ci sono sempre forti i maltesi dell’Hamrun, anche se nelle ultime ore ha fatto un sondaggio l’Akropolis, il suo vecchio club svedese. E’ fatta per il ritorno dell’esterno Peli, di proprietà dell’Atalanta, al Como“.

Attesa per l’arrivo di un portiere

Si spera di poter completare anche l’operazione che porti alla corte di Baroni anche un portiere. Il brasiliano Nicolas sarebbe la priorità, ma da tempo ci sono contatti con l’esperto Micai, fuori dai programmi tecnici della Salernitana. La Reggina dovrà anche preoccuparsi di trovare una sistemazione ad almeno uno dei tre portieri in organico. Probabile si decida di privarsi di Guarna, l’estremo difensore soprattutto in C dovrebbe avere più mercato.