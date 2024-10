Calciomercato: Reggina, per il portiere spunta un nome nuovo e come prima scelta

La Reggina è alla ricerca di un portiere e questo non è più un mistero. Questa mattina su Gazzetta del Sud sono venuti fuori i primi due nomi, il primo, quello di Micai già conosciuto, il secondo, quello di Vigorito come novità.

Ma è il sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com a scrivere di un nome nuovo e definito come priorità: “La prima scelta per la porta è il brasiliano Nicolas, classe 1988, in uscita dall’Udinese. E’ lui il profilo che piace di più, segue Micai ormai ai margini della Salernitana, al punto che già nel giro di un paio di giorni la Reggina potrebbe chiudere l’operazione. Nicolas è in scadenza, firmerebbe un contratto di un anno e mezzo, ha diverse esperienze in Italia (anche Verona, Lanciano e Trapani)). Ora la Reggina vuole chiudere”.