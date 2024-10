Calciomercato Reggina: Daniele Liotti nel mirino di due club di serie A

Il bomber inaspettato. In occasione della gara giocata dalla Reggina ad Ascoli è andato in gol ancora una volta Daniele Liotti. Salgono così a cinque le marcature per un calciatore che nell’arco di questa prima parte di stagione ha svolto più ruoli in campo, tra cui anche quello di difensore centrale.

Oltre alla capacità di inserimento e realizzativa, colpisce la sua duttilità e secondo quanto raccolto dai colleghi di TMW, ci sarebbe addirittura due squadre della massima serie a lui interessate: