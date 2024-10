Calciomercato: troppi punti persi. La Reggina cerca un portiere

Altri punti persi. Il copione è quello che ha caratterizzato molte altre volte la Reggina di questa stagione. Solito vantaggio, dominio assoluto nella prima parte della gara, incertezza del singolo, pareggio dell’Ascoli e poi la mazzata finale che nessuno si aspettava.

Duro colpo a livello psicologico per la Reggina

Psicologicamente un colpo durissimo, perchè ci sarebbe stata amarezza anche con il risultato di parità visto l’andamento dell’incontro, figuriamoci come può sentirsi una squadra che dopo quei primi quarantacinque minuti e senza mai subire un tiro in porta, torna a casa raccogliendo il nulla.

Gli errori individuali, anche stavolta

Parlavamo di errori individuali. E’ successo anche questa volta. Purtroppo dispiace dirlo, ma soprattutto sulla prima marcatura, quella di Cangiano, a prescindere dall’incertezza di Cionek, da quella posizione un portiere deve dare maggiori garanzie. Probabilmente Guarna immaginava un cross ed ha allargato il piattone per cercare di intuirlo, ma quasi dalla linea di fondo non è possibile che il pallone entri in rete. Si è sempre detto che sono due gli elementi che, nell’arco di una stagione nei momenti buoni e di difficoltà, consegnano punti alla propria squadra e sono il portiere e l’attaccante. Due componenti che alla Reggina di oggi mancano in maniera evidente, nonostante una crescita complessiva sul piano del gioco e delle idee. Tutti saremmo voluti arrivare alla benedetta pausa confermando la serie di risultati utili consecutivi, quella di Ascoli è decisamente una batosta inaspettata.

La Reggina cerca anche un portiere

In società si sta riflettendo sui prossimi interventi di mercato. Arriverà certamente un centrocampista e ci siamo accorti in queste ultime gare quanto sia necessario averlo, visto il numero esiguo di quelli in organico, si è alla ricerca di un esterno d’attacco capace anche di fare gol ed aspettando di capire quanto affidamento si possa fare su Charpentier come terminale offensivo, da oggi la Reggina guarda con grande attenzione anche alla disponibilità di un portiere che possa dare garanzie. Troppi i punti persi nell’arco di questa stagione per errori individuali dei nostri estremi difensori coloro che, come detto, devono invece fare la differenza. L’hanno fatta solo in qualche circostanza e non basta.