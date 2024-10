Calciomercato Reggina: cercasi portiere di grande esperienza. Si seguono due profili

Dalla partita di Ascoli, persa in maniera inaspettata, è venuta fuori ancora una volta quella debolezza caratterizzata da errori individuali che troppo spesso nell’arco di questa stagione ha determinato i risultati delle partite. E’ ancora ben impresso nella mente di tutti i tifosi il doppio errore di Plizzari contro Cittadella e Vicenza, meno clamoroso ma comunque determinante, quello di Guarna in occasione del primo gol dell’Ascoli.

La Reggina da tempo sta lavorando per cercare delle soluzioni ed ora, a mercato aperto, prova a stringere rispetto ad alcuni contatti già avuti in passato. Come per esempio quello con Alessandro Micai, messo da parte dalla Salernitana ed in attesa di una nuova collocazione. Lo scrive anche Gazzetta del Sud che, all’estremo difensore dei granata, aggiunge un interessamento anche per Mauro Vigorito del Lecce, entrambi protagonisti di risultati importanti ottenuti in cadetteria ed una buona dose di esperienza. Superfluo sottolineare che in caso di arrivo di un nuovo portiere, tra Guarna, Plizzari e Farroni, uno dovrà andare via.