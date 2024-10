Calciomercato Reggina: interesse per un giovane attaccante. Quasi preso il centrocampista Brlek

Un portiere, un centrocampista, un esterno d’attacco ed un attaccante. Sono questi gli obiettivi della Reggina in questa sessione di calciomercato.

Interesse per Tumminello, quasi preso Brlek

In mezzo al campo dovrebbe essere cosa fatta per Brlek in prestito dal Genoa, in porta abbiamo già scritto dei due profili che si stanno seguendo, Micai e Vigorito come scrive Gazzetta del Sud, mentre in attacco spunta il nome di Marco Tumminello, classe 1998, giovane di grande prospettiva di proprietà dell’Atalanta e attaccante della Nazionale Under 21 (2 presenze 2 gol).

Lo scrive l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, aggiungendo che insieme all’interessamento della Reggina, ci sarebbe anche quello del Frosinone.