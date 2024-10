Calciomercato e l’asse Reggina-Genoa: sfida a due con il Vicenza per un altro esterno offensivo

Una presenza in serie A contro la Juventus, per il giovane attaccante dei grifoni

Le indicazioni di mister Baroni sono state chiare. Il suo 4-2-3-1 dovrà prevedere degli esterni con maggiori capacità offensive e con una certa predisposizione al gol. In quel ruolo sta facendo benissimo Daniele Liotti che nasce come esterno ma con compiti più difensivi, nonostante i suoi cinque gol e poi Mario Situm che, per caratteristiche, può svariare in entrambe le corsie.

Leggi anche

I rapporti con il Genoa

Ma, come detto, sono reparti sui quali si vuole intervenire alla ricerca di calciatori bravi nell’uno contro uno ed abili anche nelle conclusioni. Con il Genoa ci sono ottimi rapporti, così dopo il prestito di Charpentier e quelli prossimi di Brlek e Micovski, potrebbe chiudersi un’altra operazione interessante e che vede protagonista un giovane classe 98 esterno offensivo, Giuseppe Caso, così come scrivono i colleghi di calciomercato.com:

Leggi anche

Per Caso la concorrenza del Vicenza

“L’esordio in A con la Juventus è stato molto convincente ma per Giuseppe Caso è tempo di nuova esperienza per trovare continuità di impiego. Sul classe 1998 di proprietà del Genoa c’è da tempo il Vicenza, pronto a rilevarlo in prestito. Ma nelle ultime ore anche la Reggina si è iscritta alla corsa per il forte esterno offensivo”.