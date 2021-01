Reggina: Tempestilli sull'infortunio di Menez, la posizione di Lafferty ed il mercato

Ospite di Reggina Tv il DG Antonino Tempestilli ha parlato veramente di tutto il mondo Reggina. In altra pagina del nostro giornale abbiamo già scritto del suo intervento sul mercato e dei dissidi smentiti con il Ds Taibi.

Altro intervento interessante è quello su Menez, Lafferty ed il recupero di tutti gli infortunati:

”Insieme al presidente ed al Ds Taibi, non volevamo che Menez scendesse in campo dopo il secondo infortunio. Qualche responsabilità dello staff precedente c'è e qui dovrei tirare le orecchie a qualcuno, pur comprendendo le necessità degli allenatori in alcuni momenti, soprattutto quelli che possono dare una svolta. Ci si giocava tanto e lo si è voluto rischiare.

Riguardo Lafferty, stiamo valutando la situazione per trovare eventualmente un accordo e verificare se ci sono le condizioni per risolvere. Con il nuovo allenatore ci potrebbero essere delle difficoltà nel farlo giocare, il ragazzo non si è comportato male, tantomeno come dice qualcuno, la Reggina non avrebbe la possibilità di pagarlo, ci sono tanti cantastorie e spero davvero che il popolo reggino capisca davvero chi vuole bene alla Reggina".