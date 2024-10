Calciomercato Reggina: Coda fuori dal progetto Genoa, il suo agente lo propone agli amaranto

Nella girandola degli attaccanti accostati alla Reggina, si aggiunge anche Massimo Coda. Nelle ultime ore è circolata la notizia di una proposta da parte del suo agente Corvino Jr. alla società amaranto, così come scrive alfredopedulla.com:

“Massimo Coda è uscito fuori dai radar nelle ultime settimana, non più titolare del Genoa malgrado un investimento da un milione e mezzo più un ingaggio di circa un milione a stagione. Tra i club che osservano c’è anche la Reggina che presto recupererà Galabinov, che potrebbe cedere Santander come già anticipato, e che farebbe un investimento in attacco soltanto a determinate condizioni. Coda sarebbe il massimo in circolazione, la Reggina sa che il Genoa difenderà fino alla fine quell’operazione. Il suo agente Romualdo Corvino lo ha proposto alla Reggina, ma il Genoa chiede i soldi spesi (1,5 milioni) e l’ingaggio è di circa un milione a stagione. Operazione, dunque, molto complicata, anche se i problemi di Coda separato in casa Genoa restano”.