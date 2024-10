Calciomercato Reggina: Gianluca Di Chiara vorrebbe restare, vorrebbe…

In quella zona di campo la Reggina lo scorso gennaio si è assicurata il giovane Giraudo, ma dopo l’ultima stagione disputata con la maglia amaranto, l’idea di dover salutare Gianluca Di Chiara fa decisamente male. Un campionato ad altissimo livello il suo, come quarto di difesa ed ancora più esaltante sul piano delle prestazioni come braccetto di una difesa a tre nel momento in cui è arrivato a Reggio il tecnico Stellone.

Di Chiara, contratto pesante

Un gol su punizione ed un rendimento che nessuno dei suoi compagni di squadra ha saputo mantenere con la sua costanza, anche nei momenti di maggiore difficoltà della Reggina nell’arco del campionato. Ma la sua avventura con la maglia amaranto, purtroppo, è al capolinea perchè in scadenza è il prestito biennale che lo ha portato in riva allo stretto dal Perugia. Il calciatore ha fatto sapere a più riprese di voler proseguire la sua avventura alla Reggina, ma dalle parole ultime del Ds Taibi riguardo l’impossibilità certa a mantenerne il suo contratto, le probabilità di rivederlo con la maglia amaranto sono pressochè nulle, salvo colpi di scena che solo il calciomercato può riservare.