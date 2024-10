Calciomercato Reggina: corsa a due tra Gigliotti e Regini

Non solo giovani per la Reggina di mister Aglietti. Nei settori cardine, secondo quella che è la logica di un campionato difficile come quello di serie B, il Ds Taibi sta lavorando su profili di qualità ed anche una certa esperienza. Così come per il portiere, dopo essersi assicurati il prestito di Stefano Turati, adesso si attende una risposta da Micai, mentre per quello che riguarda il reparto offensivo, insieme a Dalle Mura e l’atteso si di Zortea, è lotta a due per il prossimo arrivo in amaranto.

Gigliotti o Regini, uno dei due sarà amaranto

Sono entrambi giocatori che mister Aglietti gradisce, parliamo di Gigliotti, già avuto al Chievo e Vasco Regini, mancino di corsa e qualità, capace anche di ricoprire il ruolo di difensore centrale. Ed è proprio la duttilità dell’ex Sampdoria che al momento lo vede favorito in questa corsa a due. Tra martedi e mercoledi si deciderà.