Calciomercato Reggina: nuovo sorpasso sull’Ascoli. Dopo Santander anche Gori

Pronta per Pippo Inzaghi una nuova coppia d'attacco. Da lunedi potrebbero arrivare entrambi

Come in una gara di formula uno, Reggina ed Ascoli procedono nella corsa a Gabriele Gori tra sorpassi e contro sorpassi. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, l’allungo decisivo è stato della società amaranto ed a stretto giro è pronta ad annunciare l’arrivo di un altro attaccante, dopo l’ingaggio non ufficializzato, di Santander:

Nuova coppia di attaccanti

“La Reggina aspetta Santander, che lunedì sarà in Italia. E nel frattempo si sta avvicinando sensibilmente a Gabriele Gori, attaccante classe 1999 tornato a Firenze dal prestito di Cosenza e che ha superato recentemente alcuni problemi che avevano creato preoccupazione. Si era detto dell’Ascoli che non era riuscito a chiudere e della Reggina pronta al sorpasso. Il club amaranto è in stretto contatto con la Fiorentina e si può arrivare alla definizione dell’affare tra stasera e domani”.