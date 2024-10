Calciomercato Reggina: con Valzania non è finita. E se arriva anche Di Chiara…

Majer si può ritenere un nuovo calciatore della Reggina. Non c’è ancora alcuna ufficializzazione, ma dopo aver superato una nutrita concorrenza, la società amaranto dovrebbe essersi assicurata uno dei centrocampisti più forti ed esperti della cadetteria. Si inserisce in un reparto che conta già Crisetig ed Obi come calciatori consolidati, più diversi giovani molto interessanti come Agostinelli, Gavioli, Lombardi, in attesa di Fabbian dall’Inter.

Potrebbe non essere finita la campagna di rafforzamento della Reggina sulla linea mediana, perché non è completamente tramontata la trattativa per portare alla corte di Pippo Inzaghi anche il fortissimo Valzania. C’è ancora qualche resistenza da parte del giocatore, ma si continua a dialogare. Ci sarà da attendere e bisogna avere pazienza. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Ed a proposito di attesa e speranza, la Reggina conta di riaprire i dialoghi con il Perugia per Gianluca Di Chiara. Non è un mistero che l’esterno gradirebbe proseguire la sua carriera con la maglia amaranto addosso, soprattutto dopo l’ultima stagione giocata in maniera eccellente e l’affetto ricevuto dai tifosi. Anche in questo caso bisognerà essere bravi ad attendere, pur essendo una situazione esattamente contraria a quella di Valzania. Qui c’è mister Castori che non intende privarsi del calciatore.