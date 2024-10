Calciomercato: la Reggina vuole due attaccanti. Per Iemmello non è finita

L’attacco è il reparto che necessita degli interventi più importanti. La Reggina lo sa bene e non si accontenterà del giovane Elia Petrelli, vuole un centravanti esperto e dai gol sicuri.

Leggi anche

La Reggina insiste per Pietro Iemmello

Si era parlato di una preferenza da parte di Pietro Iemmello verso il Frosinone, la società oggi in concorrenza con la Reggina per arrivare al calciatore, in realtà l’attaccante non si è mai sbilanciato in questo senso, pur rimanendo complicata la trattativa per portarlo in amaranto. Secondo quanto scrive alfredopedulla.com, il Ds Taibi non intende mollare la presa e proverà fino a quando sarà possibile di chiudere in maniera positiva la trattativa: “Pietro Iemmello lascerà il Las Palmas. La Reggina è in pressing e ha insistito anche nelle ultimissime ore. Il cartellino, scadenza 2022, è di proprietà del Benevento, tra stasera e domani ci possono essere ulteriori novità. Su Iemmello c’è anche il Frosinone e nelle ultime ore ci ha provato timidamente l’Entella. La Reggina metterà a disposizione di Baroni due attaccanti: tutto ok per Petrelli del Genoa, arriverà lunedì“.