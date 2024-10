Calciomercato Reggina: alla ricerca di un attaccante. Spunta un nome nuovo

Si allontana Iemmello, no a Bocalon. La Reggina non vuole sbagliare

La Reggina è pienamente dentro il mercato alla ricerca di un altro attaccante. Il primo lo ha già preso ed arriverà la prossima settimana dal Genoa, parliamo di Elia Petrelli. Il secondo lo si vuole di maggiore esperienza ed il nome nuovo rientra in quelle che sono le caratteristiche richieste.

Idea Zigoni, le migliori stagioni con la Spal

Secondo quanto riportato da tuttoB.com, l’obiettivo è Gianmarco Zigoni: “Per l’attaccante del Novara Gianmarco Zigoni potrebbe riaprirsi il portone della Serie B. Su di lui, infatti, c’è il forte pressing della Reggina. Novara e Venezia sono al lavoro con i calabresi per un passaggio dell’attaccante a titolo definitivo.

Nell’operazione potrebbe rientrare Andrea Marcucci, centrocampista classe 1999 che approderebbe in prestito al Novara fino al termine della stagione. Per il 21enne nessuna presenza in questa stagione in cadetteria mentre nell’annata precedente ha indossato la divisa dell’Imolese (serie C girone B) totalizzando 31 gettoni”.

Difficile Iemmello, no a Bocalon

La strada che avrebbe potuto portare a Pietro Iemmello è parecchio complicata. Il calciatore attualmente in forza al Las Palmas, ma di proprietà del Benevento, è stato fortemente richiesto anche dal Frosinone, ma sembrerebbe che la società giallorossa abbia chiesto più di quanto quella laziale era disposta a spendere. La Reggina lo avrebbe comunque chiesto in prestito. Per Bocalon, invece, da quello che trapela, le caratteristiche dell’attaccante non rientrerebbero tra quelle preferite da mister Baroni.