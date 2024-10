Calciomercato Reggina: continua l’asse con il Genoa. Arriva un giovane centrocampista

La Reggina è concentrata su una serie di trattative che si spera portino a Reggio il centravanti che possa la differenza in zona gol, soprattutto dopo l’ennesimo infortunio di Charpentier. Elia Petrelli, giovane ormai ex Juventus e di proprietà del Genoa, la prossima settimana dovrebbe diventare a tutti gli effetti un calciatore amaranto, per il secondo attaccante, probabilmente sarà necessario aspettare ancora.

Leggi anche

Un altro giovane in arrivo dal genoa

La strategia sul mercato è totalmente cambiata rispetto a quanto fatto fino alla scorsa estate ed allora gli obiettivi si sono concentrati soprattutto su calciatori giovani. E’ già arrivato Micovschi, è atteso a breve il difensore Dalle Mura, Fiorentina, di Petrelli abbiamo già detto e sempre con il Genoa, società di riferimento, si sta per chiudere anche per un centrocampista. A rivelarlo è gianlucadimarzio.com, si tratta neanche a dirlo di un altro giovane, Luca Chierico, che ha lasciato la Roma per passare ai grifoni, classe 2001.