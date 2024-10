Reggina: contro il Frosinone probabilmente senza i nuovi attaccanti

La Reggina prosegue i propri contatti alla ricerca di quei profili utili a completare l’opera di rafforzamento dell’organico. Lakicevic è l’ultimo tassello in ordine di tempo e verrà presentato questo pomeriggio, adesso si attendono le altre mosse soprattutto nel reparto offensivo.

Gli infortuni hanno cambiato la strategia

Gli infortuni di Charpentier e Rivas hanno scombussolato e non poco i piani societari. La strategia sul mercato prevedeva sicuramente un intervento nel reparto offensivo e non due e soprattutto si era pensato a qualche opportunità da cogliere negli ultimi giorni. Ed invece l’opportunità si è trasformata in necessità ed il Ds Taibi sta portando avanti una serie di trattative per consegnare a Baroni l’uomo che dovrà risolvere le problematiche offensive di questa squadra.

Leggi anche

Petrelli arriverà e poi?

Elia Petrelli, giovane di grandi prospettive, è ad un passo dal vestire l’amaranto. Centravanti della Juventus U23, è entrato nella trattativa tra i bianconeri ed il Genoa nell’affare Rotella, verrà girato alla Reggina per questi sei mesi, ma il suo arrivo è previsto per la prossima settimana. Per il centravanti di esperienza, invece, Iemmello è stato tra quelli contattati ma su di lui c’è anche l’ambizioso Frosinone, prossimo avversario degli amaranto. Non c’è moltissima disponibilità sul mercato e chi possiede un attaccante forte, decisivo e di esperienza, ovviamente fa fatica a cederlo. E’ molto probabile che per la sfida di sabato con il Frosinone, Baroni dovrà scegliere tra i giocatori che ci sono attualmente in organico il suo centravanti.