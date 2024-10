Reggina, Tempestilli: ‘Fare calciomercato non è come andare a comprare la frutta’

La Reggina è attiva sul calciomercato. Due attaccanti ed un centrocampista ancora da prendere, il difensore della Fiorentina Dalle Mura dovrebbe arrivare a giorni. E’ a Reggio l’esterno Lakicevic, ufficializzati e già in campo Nicolas e Micovschi. Ci sono ancora due settimane per concludere le operazioni, ma quelle urgenti riguardano proprio il reparto offensivo. Il Dg Tempestilli ha parlato di calciomercato ma anche delle difficoltà ad operare:

“Le operazioni non sono sempre semplici. Bisogna fare i conti con volontà del calciatore, il suo procuratore, la società con cui si tratta, il fattore economico, le sfaccettature sono diverse. Noi stiamo seguendo le indicazioni dell’allenatore attraverso ruoli e profili. Puntiamo su giovani di valore, che abbiano voglia ma anche su qualcuno di esperienza. Faremo interventi in tutti i reparti, in alcuni sono stati già fatti. Il mercato non è così semplice come si possa immaginare. Non vai al mercato e compri un chilo di frutta e torni a casa. E’ decisamente più complicato”.