Reggina, Tempestilli su tutto: calciomercato, Menez e gli infortuni di Rivas e Charpentier

Ospite di Passione Amaranto, il Dg Tempestilli ha parlato del mondo Reggina, di calciomercato, degli infortuni e di Menez:

“Menez ? In certe circostanze bisogna calarsi nel contesto. E’ un giocatore che gioca di fioretto, ma alcune volte c’è bisogno anche della spada. E’ un grande calciatore, ci sono tanti compagni bravi attorno a lui e per essere utile alla causa ci sono momenti in cui è più importante usare il bastone piuttosto che la carota. Se c’è stato un dialogo con Menez non lo metto in piazza, ma di sicuro se c’è da battere i pugni sui tavoli non ci tiriamo indietro. Vogliamo di più da tutti, Jeremy arrivava da un lungo periodo di inattività, tutti ci aspettiamo qualcosa in più e se sta bene può dare un grande contributo”.

“La strategia di mercato? Le caratteristiche sono quelle che ci ha indicato l’allenatore. Faremo il possibile per raggiungere determinati obiettivi e non sempre ci si riesce. Bisogna far fronte alla volontà del calciatore, dei procuratori, dell’aspetto economico. Cerchiamo profili giovani e motivati, ma anche qualcuno di esperienza. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. Puntiamo ad intervenire in tutti i reparti. Sono convinto che questa è una squadra valida con le sue pecche comunque migliorabili. Dall’inizio della stagione non ho mai visto una squadra mettere sotto la Reggina, tranne l’Empoli. Questo gruppo potrebbe avere sei o sette punti in più e non credo di dire eresie. Allo stesso tempo se non li ha qualche problema c’è. Di sicuro va ringiovanita perchè ci sono troppi giocatori avanti con l’età, cercherò di dare il mio contributo e qualche consiglio, sempre confrontandomi con il tecnico Baroni ed il Ds Taibi”.