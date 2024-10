Calciomercato Reggina: Baroni e Di Chiara per convincere Iemmello

Non è più un mistero che la Reggina ha trasformato una eventuale opportunità di fine mercato in una necessità urgente. La questione riguarda l’attaccante, all’indomani dell’ennesima sconfitta in campionato e gli infortuni di Rivas ed ancora Charpentier.

Detto del giovane Petrelli, verso il quale la trattativa sembrerebbe ben avviata, la Reggina è alla ricerca anche di un attaccante che conosca bene la categoria e soprattutto garantisca gol, quelli che nonostante una buona produzione di gioco stanno al momento mancando. L’obiettivo è Pietro Iemmello ed oggi ne ribadisce ulteriori contatto il sito alfredopedulla.com:

“La Reggina vuole prendere un paio di attaccanti, oggi è un giorno importante sul fronte Pietro Iemmello. E’ attesa una risposta da parte del giocatore in prestito al Las Palmas e di proprietà del Benevento. La Reggina confida di avere una risposta positiva dopo i contatti dei giorni scorsi, anche perché Iemmello ha un buon rapporto con Baroni e ha già giocato con Di Chiara. Sull’attaccante c’è anche il Frosinone ma la Reggina spera di anticipare”.