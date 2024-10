Calciomercato Reggina: accordo trovato, va via anche Rolando. La formula del trasferimento

Un altro pezzo della straordinaria Reggina della passata stagione, pronto a salutare. Gabriele Rolando, giocatore molto apprezzato dal precedente tecnico Toscano, non rientra invece nei piani tattici di mister Baroni e così, nonostante il suo contratto scada nel giugno del 2022, saluta in anticipo la Reggina.

La formula del trasferimento dalla Reggina al Bari

L’esterno di grande corsa è stato per lungo tempo inseguito dal Bari che, rispetto per esempio all’Alessandria, ha creduto maggiormente nella possibilità di chiudere la trattativa e nelle prossime ore lo accoglierà, con la speranza che il suo arrivo, legato a qualche altro rinforzo, possa consentire alla compagine pugliese di agguantare una Ternana oggi imprendibile. La formula del trasferimento dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto, quest’ultimo potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di promozione in serie B.