Calciomercato Reggina: è stata rivoluzione, ma nell’undici titolare…

Doveva essere un anno di assestamento con la conferma in blocco di gran parte del vecchio gruppo e qualche intervento migliorativo per ogni reparto. Ed invece con l’arrivo di Pippo Inzaghi la Reggina ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, diciassette colpi in entrata ed ancora non è finita e tantissime uscite con almeno altri cinque calciatori destinati a lasciare l’amaranto.

L’undici titolare con la Spal

Nonostante dunque i diciassette arrivi, mister Inzaghi ha ribadito ampia fiducia al gruppo della passata stagione, in attesa che con il passare del tempo si diventi più squadra e soprattutto gli ultimi arrivati migliorino conoscenza e condizione atletica. Per la prima contro la Spal sono stati sette i calciatori dello scorso campionato a scendere in campo e tutti hanno fornito una grande prestazione, soprattutto nel primo tempo e gran parte del secondo. In ordine di ruolo partiamo da Cionek, poi Giraudo, Crisetig, Liotti, Ricci, Menez e Rivas, con quest’ultimo a tratti devastante, così come lo si era già visto in occasione della partita di Coppa Italia contro la Sampdoria. Tutto questo in attesa di recuperare gli infortunati Camporese e Obi e certi di avere con la Ternana i rientranti Majer e Lollo. A proposito, ridicolo confermare ancora la regola delle squalifiche rispetto ad una ammonizione subìta nel campionato precedente e con una squadra differente. Concetto ribadito anche da mister Allegri ieri in conferenza stampa.