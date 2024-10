Calciomercato Reggina, vicino Laaribi. Qualità ed esperienza a centrocampo

Lavora il Dt Bonanno. Sono sempre più frequenti i confronti in questi ultimi giorni con quelli che vengono individuati come calciatori utili all’irrobustimento dell’organico, così come vuole la società, così come ha chiesto il tecnico Pergolizzi. Già detto dell’esterno classe 2005 Riccardo Malara, in uscita dalla Vibonese, secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è in stato avanzato la trattativa per il centrocampista Mohamed Laaribi che molti tifosi della Reggina ricordano con la maglia del Roccella, società che lo ha fatto esordire in Italia nel campionato di serie D.

E’ in uscita dalla Virtus Francavilla e ha maturato esperienze importanti in Serie C con diverse squadre. Porterebbe certamente qualità ed esperienza ad un reparto già ben attrezzato.