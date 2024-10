Calciomercato Reggina: Lafferty fuori dai programmi tecnici, si cerca l’accordo

Qualche settimana dopo l’arrivo di Jeremy Menez, la Reggina presentava sempre al Granillo quello che veniva ritenuto un altro pezzo forte del mercato, Kyle Lafferty, sfidando diffidenze e referenze che riguardavano il calciatore, anche nel corso della sua esperienza italiana con la maglia del Palermo.

Le difficoltà iniziali di Lafferty

Difficoltà sin dall’inizio, con il lento recupero della condizione migliore, ma anche una serie di avversità che hanno colpito il calciatore tra infortuni e gravi problemi familiari (la scomparsa della sorella). Si immaginava dovesse essere il centravanti principale della Reggina, ma spesso ne è stato una alternativa con prestazioni poco convincenti ed un solo gol, quello contro il Venezia, in una delle gare in cui gli amaranto si sono trovati in vantaggio, salvo poi cedere l’intera posta in palio.

L’ultima apparizione del centravanti nordirlandese

La sua ultima apparizione in occasione di un’altra sconfitta interna, quella con il Cittadella. Reggina, neanche a dirlo in vantaggio, con il pareggio degli ospiti arrivato con un calcio di rigore che ha visto lo sfortunato Lafferty colpire in piena area il pallone con le mani. Da quel momento è uscito fuori dai radar ufficialmente per infortunio ed in una fase successiva è stato dichiarato fuori dai programmi tecnici.

Reggina e Lafferty verso la risoluzione

Lafferty è legato alla Reggina da un contratto biennale immaginiamo di una certa importanza ed in questi giorni si stanno cercando soluzioni per la rescissione dello stesso. Le parti ci stanno lavorando e non è mai facile in questi casi arrivare subito ad un punto di incontro, anche se filtra ottimismo riguardo la possibile buona riuscita dell’operazione.