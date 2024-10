Calciomercato Reggina – Portiere: nella corsa a due la spunta Nicolas

La campagna acquisti della Reggina prevede una serie di interventi, per quelle che sono state le indicazioni di mister Baroni. Ci sono giocatori intoccabili ed altri per i quali si sta cercando una sistemazione. Ieri è arrivata la firma dell’esterno offensivo Micovschi, a breve arriverà anche quella di Nicolas.

Le insicurezze di Plizzari e Guarna

Di sicuro, tra le priorità, anche quella riguardante il portiere. Plizzari e Guarna non hanno fornito le garanzie che ci si aspettava ed allora si è guardato subito al mercato per capire eventuali disponibilità, oltre alla necessità di assicurarsi un profilo di sicuro affidamento. Tra i due dovrebbe essere Guarna l’estremo difensore messo sul mercato.

Tra Micai e Nicolas, la spunta il brasiliano

Due gli obiettivi che si stavano seguendo. Il primo rappresentato da Alessandro Micai, fuori dai programmi tecnici della Salernitana da tempo e corteggiato da qualche mese dalla Reggina, il secondo Andrade Nicolas, brasiliano, in forza all’Udinese. Entrambe le trattative ben avviate, alla fine si è deciso per un giocatore che per rendimento negli anni in cui ha difeso anche le porte di Lanciano, Trapani e Verona, ha mostrato maggiore continuità.