Calciomercato: l’ex Reggina Laribi si trasferisce all’Anzio

Nella passata stagione la promozione in serie C con la maglia dell'Alcione

Compagine militante in serie D, l’Anzio ha annunciato con grande entusiasmo ed enfasi l’acquisto del centrocampista Karim Laribi, lo scorso protagonista con l’Alcione della promozione in serie C. Il calciatore, con trascorsi anche nella massima serie, tra le altre ha militato nella Reggina nella stagione 2021-22 seppur per un breve periodo in serie B. Sedici le presenze con la maglia amaranto, poi la cessione a gennaio in prestito al Cittadella.

Il comunicato ufficiale

“L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore italo tunisino Karim Laribi, talentuoso trequartista classe 1991, reduce dall’ultima esperienza in serie D con la maglia dell’Alcione, club con il quale ha conquistato la promozione in Lega Pro. Con l’ingaggio di Laribi il nostro club effettua un colpo sensazionale perchèil calciatore ha un curriculum e una storia da far tremare i polsi, e questo dimostra ancora di più le ambizioni della dirigenza neroniana. Laribi non ha bisogno di presentazioni, basti pensare ai suoi trascorsi con le giovanili dell’Inter e del Fulham o alla vittoria del campionato di serie B 2012-13 con la maglia del Sassuolo“.