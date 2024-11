Reggina: come può cambiare l’undici iniziale con Martinez in porta

L’infortunio muscolare occorso all’estremo difensore Lazar, arriva nel momento migliore del ragazzo sul piano prestazionale. Il suo inserimento nell’undici titolare, ha coinciso con un percorso di crescita della squadra con undici punti conquistati in quattro partite e mezza (secondo tempo Acireale) e zero gol incassati in tutto questo percorso. In mezzo anche grandi parate, diverse delle quali decisive.

Leggi anche

Ma, come detto, Lazar si dovrà fermare. Da definire i tempi di recupero, ma certamente per diverse partite non sarà disponibile. Non c’è alcun dubbio che il suo sostituto sarà l’esperto Martinez, soprattutto in questo particolare momento della stagione dove il calendario mette di fronte alla Reggina partite di estrema delicatezza e parecchio significative per il futuro della stagione.

Ma come cambia la squadra con l’inserimento di Martinez? La prima modifica è certamente legata alla necessità di ridurre gli Over tra i calciatori di movimento. Solitamente mister Pergolizzi ha sacrificato uno dei difensori centrali e andando per esclusione con un Bonacchi sempre presente e un Girasole in grande crescita, è possibile pensare che il sacrificato possa essere Adejo.

Leggi anche

Quindi davanti al portiere spagnolo dovrebbe tornare tra i titolari come esterno basso di destra Giuliodori, in mezzo la coppia Bonacchi-Girasole, a sinistra Cham. In mezzo al campo Forciniti, uno tra Salandria e Urso, e Barillà, davanti Ragusa, Barranco e uno tra Provazza e Renelus.