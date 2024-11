Reggina, Pergolizzi diretto su Barranco: ‘Non pensi solo al gol. Mi farebbe incazzare se…’

Un altro passaggio interessante della conferenza di mister Pergolizzi, è quello riservato a Barranco e alla preparazione delle partite: “Con i calciatori ho questo tipo di rapporto, amore e odio (sorride). Sono molto diretto e loro lo sono pure. Barranco deve essere Barranco, Barillà deve essere Barillà, Ragusa deve essere Ragusa.

L’alternanza di prestazioni dell’Under ci può stare, se invece hai fatto una certa carriera devi tenere il motore a acceso a 200 all’ora. Barranco deve capire che non si vive solo di gol, ma di squadra, risultati. I gol arrivano giocando con la squadra. Il talento vince la partita, il team vince i campionati e noi dobbiamo ragionare in questa maniera. Se facciamo così ce la giochiamo alla grande, anzi alla grandissima.

Sono qui anche per non dare risposte scontate e senza un senso, ma vi assicuro che sono risposte sentite. I cambi? Magari fossi così bravo a pensarli, quando c’è una pressione così forte e sei la Reggina non dico che devi vincerle tutte ma quasi e la percentuale di errore è molto alta. Già non sbagliare i cambi tra Under e Over è una cosa importante. Adesso giochiamo una partita contro una squadra scorbutica e mi farebbe incazzare molto se non la affrontiamo nella maniera giusta. Domenica dobbiamo vincerla, vorranno farlo anche loro quindi va preparata nel migliore modo possibile”.