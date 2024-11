Reggina: mister Pergolizzi, messaggio chiaro sull’arrivo di un nuovo attaccante

Un passaggio forse passato sottotraccia quello del tecnico Pergolizzi in conferenza stampa, nel momento in cui gli è stato chiesto un giudizio su Rosseti, il suo ritorno in campo e la prospettiva di un terzo attaccante dopo la sicura partenza di Rajkovic:

Leggi anche

Le dichiarazioni di Pergolizzi

“Rosseti è sempre stato un giocatore vero, lo conosco da tempo, ma purtroppo ha avuto tanti infortuni nel corso della sua carriera. E’ un giocatore della Reggina, va valorizzato, ma anche valutato. Ho l’impressione che lui sia pronto mentalmente, anzi di più, è ben voluto anche dal gruppo. Ma tutto questo non preclude altri discorsi riguardanti altri attaccanti“.