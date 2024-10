Calciomercato Reggina: spunta un nome nuovo e sempre di livello per la porta

La prima parte di calciomercato la Reggina la dedicherà all’acquisizione di un portiere. Il ds Taibi sta concentrando le proprie attenzioni sull’estremo difensore per poterlo consegnare ad Inzaghi prima della ripresa della stagione. Non sarà semplice anche perchè gli obiettivi sono di alto livello e di conseguenza le trattative risultano particolarmente complicate. Salvatore Sirigu è il nome in cima alla lista dei desideri, ma ci si dovrà confrontare con la volontà del Napoli di trattenerlo, l’elevato ingaggio del calciatore e la concorrenza che al momento vedrebbe in leggero vantaggio il Cagliari. Handanovic è il sogno probabilmente irrealizzabile, posizione più defilata quella di Nicolas, relegato in panchina a Pisa, mentre ormai abbandonata la pista Berisha. Intanto i colleghi di tuttoascolicalcio rilanciano un nome nuovo quanto importante:

