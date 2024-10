Calciomercato Reggina: contro il Lecce con quattro volti nuovi… o quasi

Si avvicina il ritorno al campionato e per la Reggina i prossimi tre, saranno impegni molto duri. Si parte con la sfida al Granillo contro il Lecce ed a prescindere dalla forza degli avversari, l’inaspettata sconfitta di Ascoli costringe gli amaranto a fare punti per non trovarsi nuovamente in zona pericolo.

Leggi anche

Due operazioni ufficiali, un’altra a breve

E mentre la squadra prepara il confronto con i giallorossi, la società è impegnata sul mercato per consegnare a mister Baroni gli elementi richiesti e necessari per migliorare l’attuale organico. Nella giornata di ieri sono state ufficializzate due operazioni che riguardano l’arrivo di Micovschi e la rescissione di Lafferty. Un’altra trattativa è andata a buon fine e nelle prossime ore dovrebbe portare alla Reggina anche l’estremo difensore Nicolas, portiere di esperienza e sicuro affidamento.

Per la prima volta Baroni avrà anche Menez e Faty

Gli altri due volti nuovi, o quasi, sono Menez e Faty. Il tecnico Baroni non li ha mai avuti a disposizione, addirittura il secondo si è visto solamente in qualche spezzone di gara ad inizio stagione e poi il lungo stop. Ovviamente non sono utilizzabili da subito, ma potranno tornare utili anche a partita in corso, quei famosi cambi che lo stesso allenatore reclama dal suo arrivo e che non ha ancora avuto l’opportunità di gestire nel migliore dei modi.