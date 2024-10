Calciomercato, Capuano: ‘Reggina, hai preso due grandi giocatori’

Ospite di Reggina Tv, il tecnico del Potenza Eziolino Capuano. L’allenatore, nella passata stagione sulla panchina dell’Avellino, ha avuto in squadra Charpentier e Micovschi:

“ Charpentier giocatore di altissimo prospetto. Se non si fosse fatto male avrebbe migliorato ancora le sue prestazioni e secondo me quest’anno avrebbe giocato ad altissimi livello. Attacca la profondità, vede la porta, forte di testa, lavora benissimo sul terzo tempo. La Reggina ha fatto bene a prenderlo ed ha avuto coraggio visto che era reduce da un serio infortunio, una scelta che condivido, ci hanno visto lungo”.

“Mister Baroni dovrà essere bravo ad integrarlo, perchè giocare dopo così tanto tempo non è semplice, ma sono sicuro che tornerà ai suoi livelli, non ho dubbi su questo. La Reggina ha una squadra costruita bene e che non può lottare solo per evitare la retrocessione. Toscano è un ottimo tecnico ma gli incidenti di percorso succedono, adesso c’è mister Baroni e sono certo che farà bene”.