Reggina: Baroni parla di calciomercato, obiettivi e dei possibili arrivi prima del Lecce

Ospite di “Passione Amaranto“, il tecnico della Reggina Marco Baroni, parla anche di calciomercato, degli obiettivi, delle caratteristiche che i nuovi giocatori dovranno avere e del francese Menez.

“Il mercato di gennaio è sempre molto complicato. Dobbiamo cercare di migliorarci. Quello che cerco sono calciatori motivati, con fame e tanta voglia, Cerco teste vivaci dentro un corpo mobile perchè il calcio ormai non può prescindere da giocatori dinamici. Una squadra deve saper attaccare gli spazi, pressare alto e quindi le indicazioni che fornisco alla società riguardano calciatori con queste caratteristiche”.

“Può darsi che prima della sfida con il Lecce arrivi qualche volto nuovo. Questo non significa che potrà giocare subito perchè bisogna sempre valutare i tempi di inserimento. E poi il mercato di gennaio ti porta a prendere spesso quei giocatori che in altre squadre hanno trovato meno spazio e quindi con una condizione fisica non sempre ottimale”.