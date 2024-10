Calciomercato LFA Reggio: tre nomi per il centrocampo ma non solo

Oggi su Gazzetta del Sud si scrive anche di calciomercato riguardo la LFA Reggio Calabria. Due nomi già conosciuti ed un terzo di grande esperienza per la linea mediana.

Gli obiettivi

“Da tempo la società è attiva su diversi fronti sul calciomercato. Il DS Maurizio Pellegrino sta lavorando nella direzione che ormai tutti conoscono: potenziare questa squadra e chiudere operazioni che siano funzionali anche al progetto della prossima stagione.

Per la linea mediana ci sono tre nomi che sono sul taccuino. Uno è quello del senegalese Malick Mbaye. Classe 1995, gioca attualmente nel Khaitan Sc in Kuwait. Nel suo passato, però, ci sono oltre 100 presenze in Serie B con le maglie di Chievo (con cui ha anche una presenza in A), Carpi, Latina e Cremonese. Sarebbe un rinforzo over, così come lo sarebbe Valerio Labriola. Il centrocampista, classe 2001, è di proprietà del Giugliano (Serie C Girone C). Cresciuto nel Napoli, quest’anno ha collezionato 5 presenze . Nelle due stagioni precedenti per lui due campionati di terza serie giocati con il Taranto e in cui ha trovato tanto spazio.

Under invece è Toni Caravaca. Lo spagnolo classe 2004, prodotto della Cantera del Barcellona, è di proprietà del Sorrento. Per lui solo una presenza con i campani in Serie C, lo scorso 15 ottobre. Sarebbe un calciatore della stessa età di Zucco e di fatto garantirebbe un’alternativa come under. Si attende almeno un rinforzo per il centrocampo, benché non sia da escludere che alla fine possano arrivare un calciatore over e un giovane.

La società amaranto dovrebbero aggiungere alla rosa anche un difesore (Adejo) ed un altro attaccante. Molte situazioni si potrebbero chiarire all’inizio della prossima settimana”.