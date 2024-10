Calciomercato Reggina: torna puntuale la “famosa” lista Over. Sono in troppi

Quella della lista Over sembrava una problematica da non dover affrontare. O meglio, di poterla fronteggiare con maggiore disinvoltura, viste le diverse possibilità che si erano create per la collocazione di tutti quei calciatori fuori dal progetto tecnico. Ed invece una serie di rifiuti e posizioni ferme da parte di alcuni giocatori, iniziano a creare delle difficoltà, visto l’elevato numero presente in quella casella (Over) che ne potrà contare massimo 18. Ed a conti fatti, pur riuscendo a sistemare tutti, volendo immaginare che di operazioni in entrata ve ne saranno altre, in ogni caso si dovranno fare delle scelte, anche per qualcuno presente in ritiro a Sarnano. Questo il dettaglio:

Gli Over in organico ruolo per ruolo

Portieri: Micai

Difensori: Cionek, Di Chiara, Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Loiacono, Liotti, Regini, Rolando, Rossi, Rubin, Stavropoulos

Centrocampisti ed esterni: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Ricci, Situm, (Laribi da ufficializzare)

Attaccanti: Denis, Montalto, Menez, Vasic