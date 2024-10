Calciomercato Reggina: Loiodice è libero, ma per l’attacco si hanno altre idee

Per giorni abbiamo accostato il nome di Nicola Loiodice alla Reggina. Il calciatore, dotato di un’ottima tecnica e grande senso del gol, ha vinto il campionato con l’Altamura realizzando 15 reti e pur manifestando il desiderio di volersi confrontare in un campionato professionistico come la serie C, ha visto invece dividersi le strade con la società pugliese. E’ stato lo stesso calciatore ad annunciare l’addio, dal suo agente, invece, è arrivata la dichiarazione di compiacimento per l’accostamento alla squadra amaranto, ma senza che ci sia mai stato un contatto tra le parti.

Potrebbe sembrare una strategia di mercato, in realtà da quello che ci risulta è assolutamente vero che la Reggina non abbia mai contattato l’entourage dell’attaccante perchè i profili che oggi il Dt Bonanno sta cercando, hanno caratteristiche soprattutto fisiche differenti seppur l’obiettivo principale rimane sempre quello di mettere a disposizione del tecnico Pergolizzi centravanti capaci di garantire reti e anche tante.