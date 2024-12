Calciomercato Reggina: pronta una nuova risoluzione consensuale

Amaranto che in questi giorni dovrebbero annunciare anche altri movimenti ma in entrata

Voluto fortemente la scorsa estate e arrivato come uno dei primissimi acquisti, di fatto non ha mai trovato spazio in squadra in questa prima parte di stagione l’esterno sinistro Riccardo Malara.

Dopo l’ottimo campionato scorso con la maglia della Vibonese, la Reggina lo ha riportato nella sua città e in quella società che calcisticamente lo ha cresciuto ma, nonostante l’approvazione del tecnico Pergolizzi, lo si è visto più in tribuna che in campo. Classe 2005, quindi ancora Under, il ragazzo ha probabilmente chiesto gli venga concessa la possibilità di poter giocare ovviamente altrove e non rientrando neppure nei piani tecnici di Trocini, si è deciso di liberarlo.

A breve la società dovrebbe annunciare la risoluzione consensuale del contratto. Le richieste per Malara non mancano soprattutto in serie D.