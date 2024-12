Calciomercato Reggina: altri due nuovi arrivi subito, mentre per l’attaccante…

La vittoria con il Locri darà morale, senza dubbio, fiducia, serenità e si spera anche lo slancio definitivo per avviare un percorso che dall’inizio della stagione si fatica a imboccare.

Leggi anche

Il campionato e soprattutto le dirette concorrenti viaggiano in maniera altalenante e questo ancora una volta ha consentito alla Reggina di avvicinarsi nuovamente alla vetta, ma non si può sempre fare affidamento sulle difficoltà altrui. Le vittorie aiutano pure a ragionare in maniera più lucida sugli interventi migliorativi da apportare all’organico e in questo senso la società ci riferiscono si stia muovendo. Il primo è arrivato e Trocini lo ha mandato subito in campo, si tratta dell’esterno Grillo, calciatore duttile che ha destato comunque una buona impressione.

Entro il 18 dicembre, giorno di chiusura di questa sessione invernale riservata ai dilettanti, potrebbero essere almeno altri due i movimenti in entrata. Ancora un esterno, e qualcuno attualmente in organico sarebbe destinato alla partenza, più un difensore centrale con la permanenza di Bonacchi sempre più in bilico. Per quello che riguarda, invece, l’attaccante, l’idea sarebbe quella di attendere l’apertura del calciomercato riservato ai professionisti per individuare (forse già fatto) qualcuno che possa veramente fare la differenza.