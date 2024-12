Reggina: quel secondo tempo dal quale prendere spunto, ma anche scelte da non ripetere

“Da questa partita ho ricavato spunti interessanti”. Lo ha dichiarato mister Trocini in conferenza stampa dopo la vittoria della Reggina sul Locri. Il tecnico ha fatto riferimento a quel secondo tempo in cui la squadra, alla disperata ricerca del gol per tentare di rimettere la partita in piedi, ha assunto un atteggiamento parecchio offensivo per uomini in campo e tipo di gioco.

Ma non abbiamo dubbi che l’allenatore amaranto faccia rivedere ai suoi calciatori anche quel pessimo primo tempo in cui la squadra ha mostrato il peggio di se in tutte le possibili sfaccettature. Una prima parte di gara in cui si è sbagliato veramente tutto, compresa la scelta del centrocampo iniziale con troppi elementi di passo e nessuno di gamba. Mai più da ripetere una linea mediana con insieme allo stesso momento Salandria, Barillà a mezzo servizio e Urso, quest’ultimo impalpabile.

Per la sfida con il Favara rientrerà dopo quattro giornate di squalifica Forciniti, uno di quei calciatori che per rendimento è stato per lungo tempo uno dei migliori mentre Porcino e Barillà avranno avuto un’altra settimana per un più completo recupero. Già troppe volte si è parlato di sfida della svolta, speriamo quella con il Locri sia stata finalmente la prima di un lungo percorso.

Per quello che riguarda il mercato, nei prossimi giorni potrebbero esserci altre novità in entrata mentre ha destato una buona impressione l’ultimo arrivato Grillo.