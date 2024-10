Calciomercato: alla Reggina viene accostato il nome di un attaccante di esperienza

Il reparto offensivo conta diversi calciatori tra prime e seconde punte. Barranco è il calciatore che oggi rappresenta una garanzia in fatto di presenza importante nell’area di rigore avversaria e gol, si è visto per la prima volta Rajkovic, si attende che Curiale trovi la migliore condizione e si aspettano notizie riguardo la posizione di Rosseti. Insieme a questi, Pergolizzi può disporre anche di Ragusa, Renelus, Provazza e all’occorrenza il giovane Perri. Da ieri il sito news-sports.it ha rilanciato il nome di Marco Sau, classe 87, attaccante esperto che per tanti anni ha militato in serie A e cadetteria segnando anche tanti gol: “La Reggina avrebbe messo gli occhi su Marco Sau, ex attaccante del Cagliari. La sua grande esperienza farebbe di lui un rinforzo di lusso per la categoria. Resta da vedere se l’operazione andrà in porto“.

L’allenatore Pergolizzi in occasione dell’ultima conferenza stampa, ha parlato di mercato chiuso in entrata, mentre in uscita potrebbe registrarsi qualche operazione, solo se qualcuno chiedesse di cambiare aria.