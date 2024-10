Calciomercato Reggina: si attende la decisione su Martinez

Martinez si, Martinez no. La questione vuole essere risolta prima del raduno ed è per questo che le parti interessate si stanno parlando in questi giorni. Mister Pergolizzi si è già espresso sulla questione, manifestando il suo apprezzamento per l’esperto portiere, a condizioni però che in caso di necessità si pensi prima al gruppo e non agli interessi personali. Lo scorso anno la situazione tra Martinez e Velcea aveva creato qualche malumore, aspetto che non si intende riproporre nella prossima stagione.

La società, il tecnico e il calciatore hanno fissato l’appuntamento decisivo nei prossimi giorni, vedremo quali saranno gli sviluppi, inteso che il desiderio è quello di poter avere ancora a disposizione un portiere oltre che di provata esperienza, anche di grande qualità e in grado di poter fare la differenza in un campionato di serie D e fermo restando che si resta sempre vigili sul mercato alla ricerca di un Under.