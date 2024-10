Calciomercato Reggina: Menez e Cionek, l’addio dopo tre stagioni

Sono arrivati entrambi nell’estate del 2020, in quella sontuosa campagna acquisti voluta dall’allora presidente Luca Gallo, dopo la promozione in serie B ottenuta dalla Reggina. Jeremy Menez, rappresentava il colpo dell’estate, insieme a lui anche Lafferty e Faty, mentre il difensore Cionek, reduce dall’esperienza alla Spal, il classico elemento di grande esperienza da mettere al servizio di una squadra che si affacciava da matricola al campionato cadetto. Per Menez tre stagioni vissute tra alti e bassi 67 le presenze e 13 i gol, il primo all’esordio assoluto con la maglia amaranto nell’1-1 contro la Salernitana. Thiago Cionek conta 87 presenze ed una sola rete, quella con l’Ascoli nel maggio del 2021. Entrambi con i contratti in scadenza, hanno concluso la stagione ultima con un cartellino rosso e tre giornate di squalifica, ma mentre per il difensore c’è stata la possibilità di vederlo in campo in occasione del play off con il Sudtirol, per il francese una chiusura anonima, dopo un grandissimo girone di andata. La società non ha considerato e non lo farà adesso, la possibilità di un eventuale rinnovo anche per un solo anno. Esperienza finita.

Leggi anche