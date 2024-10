Calciomercato Reggina: altra operazione pronta per essere conclusa

Lavoro intenso in queste ore per il Ds Taibi. Prima del raduno vuole consegnare a Stellone almeno cinque nuovi elementi

Micai pronto ad indossare nuovamente la casacca amaranto, è il primo di una serie significativa di calciatori che la Reggina sta portando alla corte di mister Stellone per la prossima stagione.

Arriva Mirko Gori

Il prossimo in ordine di tempo, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com è Mirko Gori: “Da poco sono arrivati gli accordi per il centrocampista in uscita dal Frosinone e rientrato dal prestito di Alessandria. Poco fa c’è stato un incontro che ha permesso di perfezionare l’intesa. Nelle prossime ore il via libera e così Gori potrà raggiungere Stellone“.